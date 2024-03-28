Мир 28 марта 2024, 21:01 Киргизия приобрела для президента самолет А-320 Купленный для президента Жапарова самолет Airbus A-320 прибыл в Киргизию РИА «Новости»

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Самолет Airbus A-320, купленный для президента Киргизии Садыра Жапарова, прибыл в Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«В Киргизскую Республику прибыл самолет Airbus A320 — новый борт номер 1», — указали в сообщении.

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Самолет произвели в 2002 году. Другие подробности покупки не указывались. Новый «борт № 1» в аэропорту встретил председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Киргизской Республики Акылбек Жапаров.

Он отметил, что Киргизия «встала на путь развития», за счет бюджетных закупают не только специальную и военную технику, но и передовое медицинское оборудование.

Ранее министерство труда Киргизии предупредило, что в стране выявили вербовку местных жителей для совершения терактов в России. По данным ведомства, вербовщики ищут людей на сайтах знакомств, через социальные сети и в мессенджерах.