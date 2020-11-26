Киргизия предложила отказаться от русского языка

Киргизский язык утратил свою значимость. Большинство молодых граждан не разговаривает на нем, предпочитая использовать русский. Именно по этой причине в стране предложили оставить только один государственный язык.

«У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — заявил Торалиев.

Он посчитал свое предложение «радикальным», отметил сайт «Утро.ру». Тем не менее только подобными насильственными методами можно принудить соотечественников учить киргизский язык.

Торалиев призвал создавать условия для развития киргизского языка, чтобы в будущем не потерять его.

«Почему не учат киргизский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на киргизском», — добавил он.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.