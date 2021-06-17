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    17 июня 2021, 13:28

    Киргизия получила гуманитарную помощь из России

    Дарья Морозова

    Гуманитарная помощь из России доставлена в Киргизию. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

    Центр культурного сотрудничества имени Спиридона Тримифунтского отправил в страну средства индивидуальной защиты: маски и антисептики. Представители Бишкекской и Кыргызстанской епархии решили раздать их малоимущей части населения.

    «Мы решили самый главный вопрос для нас с вами — вопрос гуманитарной помощи. На данный момент мы видим около трех тонн прибывшей гуманитарной помощи для Баткена», — заявил Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил.