Киргизия получила гуманитарную помощь из России

Гуманитарная помощь из России доставлена в Киргизию. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Центр культурного сотрудничества имени Спиридона Тримифунтского отправил в страну средства индивидуальной защиты: маски и антисептики. Представители Бишкекской и Кыргызстанской епархии решили раздать их малоимущей части населения.

«Мы решили самый главный вопрос для нас с вами — вопрос гуманитарной помощи. На данный момент мы видим около трех тонн прибывшей гуманитарной помощи для Баткена», — заявил Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил.