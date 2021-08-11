Киргизия объявила об аннулировании соглашения о золотом руднике Кумтор

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии завершил расследование уголовного дела о коррупции, связанного с реализацией проекта рудника. Соглашение по нему будет аннулировано. Об этом сообщило издание Reuters.

«Следствием совместно с Генеральной прокуратурой республики инициирован процесс денонсации соглашений по проекту Кумтор», — сказано в заявлении ведомства.

Правоохранительные органы страны арестовали бывшего премьера Киргизии Темира Сариева, а экс-президент республики Аскар Акаев был допрошен и покинул страну, рассказала радиостанция «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что Киргизия изъяла месторождение у канадской компании Centerra Gold. Власти страны запустили процесс национализации Кумтора и назначили нового внешнего управляющего. В связи с этими действиями произошел громкий конфликт правительства Киргизии не только с Centerra Gold Inc., но и с Канадой.