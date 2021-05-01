Киргизия объявила национальный траур по погибшим на границе с Таджикистаном

В Киргизии 1–2 мая объявлены днями национального траура по по погибшим на границе с Таджикистаном. Указ об этом подписал президент республики Садыр Жапаров.

В эти дни на всей территории Киргизии, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за границей будут приспущены государственные флаги, сообщили в пресс-службе президента Киргизии.

Правительству страны и органам местного самоуправления поручено принять меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим. По данным республиканского Минздрава, в результате конфликта на границе скончался 31 гражданин Киргизии, еще 154 пострадали.

Столкновения на баткенском участке границы начались 28 апреля. Причиной стала установка камер видеонаблюдения таджикской стороной в районе водозаборного пункта, который принадлежит Киргизии. Жители приграничных сел начали забрасывать друг друга камнями, к границе были стянуты военные, которые начали стрельбу.

Позже Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня, об отводе войск. Также была создана рабочая группа по переговорам.