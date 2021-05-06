Киргизия модернизирует водозабор, из-за которого возник конфликт с Таджикистаном

Киргизский президент Садыр Жапаров поручил провести техническую модернизацию водозабора «Головной», который расположен на границе с Таджикистаном. Об этом Жапаров заявил в ходе визита в Баткенскую область, сообщил «Sputnik Кыргызстан».

Глава республики осмотрел территорию, где находится водозабор и воинское подразделение, которое его охраняет. Жапаров поручил модернизировать водозабор. Он также посетил военный полигон «Бужум». На встрече с военнослужащими он заверил, что государство будет исполнять перед ними все свои обязательства.

Перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана произошли 29 апреля. Конфликт вспыхнул после того, как таджикские пограничники начали устанавливать на участке видеокамеры, чтобы следить за распределением воды. Киргизам это не понравилось. В обстрелах с обеих сторон погибли около 50 человек, свыше 200 пострадали. Об отводе сил удалось договориться 2 мая.

Жапаров в среду подписал проект новой Конституции, что ознаменовало возвращение к президентской форме правления в Киргизии. Об этом рассказало Ura.ru.

Накануне президент Киргизии отправил правительство в отставку, сообщал RT.