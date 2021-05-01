Киргизия и Таджикистан решили вместе патрулировать границу

МВД Киргизии и Таджикистана договорились о совместном патрулировании приграничных сел в Баткенской области. Встреча прошла в селе Интернациональное Лейлекского района Баткенской области.

В ведомстве уточнили, что в переговорах участвовали заместитель главы МВД Киргизии Суйун Омурзаков и его таджикский коллега Нозим Иброхимзода, сообщило РИА «Новости».

Стороны пришли к договоренности об организации совместной охраны общественного порядка для стабилизации ситуации в проблемной зоне. Патрули будут сформированы из сотрудников киргизской и таджикской милиции.

В пресс-службе МВД Киргизии также сообщили о переговорах начальника УВД Баткенской области Мурата Боронова, первого заместителя полномочного представителя правительства Киргизии в Баткенской области Маруфхана Тулаева с начальником УВД Согдийской области генерал-майором милиции Абдулло Навджувоновым.

После переговоров автодорога Ош-Исфана, которая проходит через участок Жака-Орук Баткенской области, была полностью открыта.

Обстрелы между Киргизией и Таджикистаном начались 29 апреля. Причиной стал конфликт в районе водозаборного пункта «Головной». Военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин заявил, что с помощью этого кризиса США пытаются втянуть Россию в войну между этими странами, сообщало Ura.ru.