Киргизия и Таджикистан проведут переговоры о госгранице 1 мая

Переговоры о демаркации и делимитации границы Киргизии и Таджикистана пройдут 1 мая. Об этом договорились президенты стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

Сегодня стороны обсудили текущее положение дел на границе в районе водозаборного пункта на реке Исфаре, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии. Жапаров и Рахмон подтвердили намерение решать конфликт на границе стран исключительно мирным путем.

На повестку были вынесены вопросы о мерах деэскалации ситуации на проблемном участке госграницы. Переговоры делегаций сторон по делимитации и демаркации состоятся завтра, 1 мая, в Баткенской области Киргизии. Очная встреча Жапарова и Рахмона пройдет во второй половине мая в Душанбе.

Обострение киргизско-таджикских отношений прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов стать посредником в урегулировании кризиса между странами.

Конфликт вспыхнул в Ферганской долине. Она делится на узбекскую, киргизскую и таджикскую части. По словам директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, в этой зоне граница проходит «очень своеобразно». Поэтому процедура демаркации действительно необходима.