Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы

Сегодня Киргизия и Таджикистан отвели свои военные войска от границы. Об этом сообщили в пресс-службе погранслужбы Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

«По итогам переговоров правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств в места постоянной дислокации завершен», — говорится в сообщении.

Накануне республики договорились о мирном урегулировании ситуации на совместной границе и об отводе всех военных подразделений. Однако это не касается штатных пограничных нарядов. Протокол был подписан после встречи Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Киргизии и Таджикистана.

Еще в пятницу, 4 июня, на границе Киргизии и Таджикистана снова обострилась ситуация. По данным киргизской государственной погранслужбы, таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности, начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак.