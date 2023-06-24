Мир 24 июня 2023, 00:22 США захотели сохранить отношения с Китаем после слов Байдена о Си Цзиньпине Кирби: США рассчитываю сохранить каналы связи с КНР после слов Байдена РИА «Новости»

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США рассчитывают сохранить каналы связи с Китаем, несмотря на заявления главы государства Джо Байдена. Во время брифинга он ответил на вопрос, могут ли слова Байдена о Си Цзиньпине повлиять на китайско-американские отношения, написал ТАСС.

Речь идет о словах американского президента, окрестившего председателя КНР диктатором.

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«Мы хотим быть уверены, что мы можем сохранить линии связи [с КНР] открытыми, и, как сказал президент [США Джо Байден], он надеется, что мы сможем это сделать», — заверил Кирби.

Предствитель Белого дома добавил, что Вашингтон и Пекин «все еще общаются» о продвижении отношений. И есть признаки, что КНР тоже хочет этого, сказал Кирби.

Координатор напомнил, что Байден накануне уже прокомментировал свои слова. Отношения между США и Китаем очень важны, добавил Кирби. И они, вероятно, будут развиваться.

Ранее посол Китая в Вашингтоне Се Фэн заявил протест Белому дому после слов Байдена о Си Цзиньпине. В официальном заявлении посольства говорится, что правительство США должно принять серьезные меры или готовиться к серьезным последствиям такого поведения.