Мир 12 апреля 2023, 01:02 Кирби заявил, что не знает о личности слившего в Сеть секретные документы по Украине The Week: Белый дом не знает об организаторе утечки секретных данных и слитых документах РИА «Новости»

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Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом не знает, кто причастен к утечке секретных документов и какие именно данные были переданы. Минюст США сейчас проводит оперативное расследование, чтобы найти виновных в сливе секретных данных, написала The Week.

Расследование ведут Госдеп, разведка и Минобороны страны, но узнать что-либо пока не удалось. Между тем в соцсетях сообщили, что к размещению секретных документов касательно конфликта на Украине причастен администратор закрытого группового чата под названием Thug Shaker Central. Именно он, утверждают пользователи Discord, обнародовал данные с января по март, а уже потом они появились на 4Chan и российских Telegram-каналах. И самым последним об утечке секретных данных узнал глава Пентагона Ллойд Остин.

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Еще три участника Thug Shaker Central сообщили, что чат был удален 7 апреля. Они отказались называть имя человека, разместившего секретные документы. Один из пользователей группы заявил, что сохранил у себя сотни документов.

Он предупредил, что в случае ареста источника утечки в Сети появятся все данные, которые у него есть.

Ранее Джон Кирби заявил, что утечка секретных материалов Пентагона, касающихся планов по подготовке ВСУ к контрнаступлению, не повлияла на поддержку Соединенных Штатов Украины.