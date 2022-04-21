Кирби признал ошибочными данные о поставках Украине самолетов другими странами

В Пентагоне признали ошибочными заявления о поставках авиационной техники на Украину. Страна увеличила размер своего боевого авиапарка после получения отдельных запасных частей и ремонта поврежденных самолетов, а не в результате поставок этих машин странами-союзниками.

Официальный представитель американского ведомства Джон Кирби указал на неверно озвученные им сведения, сообщило РИА «Новости».

«Я ошибся, сказав в прошедшем времени, что им предоставили целые самолеты. Я сожалею из-за допущенной мною ошибки», — сказал Кирби.

Таким образом он опроверг ранее озвученный тезис о том, что Украина получила дополнительные самолеты и запасные части. Кирби уточнил, что до настоящего времени украинские военные не получали авиационную технику целиком.

Украине, добавил официальный представитель Пентагона, поставили достаточно запасных частей и дополнительного оборудования, чтобы ввести в эксплуатацию больше самолетов, чем у них было две-три недели назад.

Командование ВВС Украины сообщило, что при содействии американского правительства они получили комплектующие для летательных аппаратов. При этом новые самолеты Запад Киеву не поставлял.

Германия придумала новую схему поставок бронетехники Украине. Она направит новейшее вооружение в страны Восточной Европы. Те в свою очередь должны будут поставить Киеву старые танки времен СССР.