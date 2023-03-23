Мир 23 марта 2023, 17:15 Кирби назвал идиотом российского пилота Су-27, участвовавшего в перехвате MQ-9 Reaper Белый дом назвал оскорбительным награждение пилотов Су-27 за перехват БПЛА MQ-9 Reaper YouTube

Читать 360tv в

Награждение российских пилотов истребителя Су-27, которые принимали участие в перехвате американского беспилотника MQ-9 Reaper, оскорбило власти США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Это оскорбительно», — отметил он.

Реклама

Кирби не понял, почему Минобороны России наградило пилота. По его мнению, российский летчик «злонамеренно» подвергал себя и имущество Соединенных Штатов опасности.

Реклама

«В лучшем случае он просто идиот», — не постеснялся сказать он.

Награждение летчиков состоялось 22 марта. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил пилотам ордена Мужества за то, что они не допустили пересечения американским беспилотником MQ-9 границ территории временного режима использования воздушного пространства, установленного на время проведения специальной военной операции.

Летчик-истребитель майор Василий Вавилов в ходе мероприятия рассказал, что Су-27 совершали маневры рядом с иностранным БПЛА, чтобы тот перестал выполнять свою задачу. Еще один пилот майор Сергей Попов сообщил, что они не использовали оружие против беспилотника и не контактировали с ним.

Американский дрон летел в сторону российской государственной границы 14 марта. БПЛА передвигался с выключенными транспондерами, спустя время он рухнул в Черное море.