Кирби назначили координатором совета нацбезопасности США по коммуникациям

Пресс-секретар Пентагона Джон Кирби станет новым координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям. Соответствующее назначение сделал президент США Джо Байден. Об этом сообщили в Белом доме.

«Сегодня президент Байден объявил, что Джон Кирби, который в настоящее время является помощником министра обороны США по связям с общественностью, становится новым координатором по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме, — говорится в заявлении администрации.

Там также отмечается, что на своем новом посту Кирби будет заниматься координацией межведомственных усилий по разъяснению политики США и выступать в качестве старшего представителя администрации по вопросам, связанным с данной сферой.

В новом статусе Кирби будет подчиняться советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану.

«Джон Кирби обладает уникальной квалификацией для этой должности, и я с нетерпением жду возможности задействовать его опыт и знания в Белом доме», — заявил в связи с новым назначением президент Джо Байден

Ранее СМИ сообщали, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ближайшем будущем перейдет на работу в Белый дом. По данным СМИ, Кирби станет высокопоставленным представителем администрации США по связям с общественностью. Он будет связан с Советом национальной безопасности страны.

Джон Кирби с 2015 по 2017 годы руководил пресс-службой Государственного департамента США. С января 2021 года он стал пресс-секретарем Пентагона.