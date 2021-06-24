Кипрские ученые пришли к выводу, что коронавирус способна переносить пыльца растений

Ученые из Университета Никосии (Кипр) при помощи компьютерного моделирования выяснили, что с пыльцой растений по воздуху разносятся патогенные частицы. Это касается и COVID-19, передает Life.

«Насколько нам известно, это первый раз, когда мы показываем путем моделирования, как распространяемые по воздуху микрогранулы пыльцы перемещаются легким ветром, способствуя воздушно-капельной передаче вируса в толпе на открытом воздухе», — обратили внимание авторы исследования.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал вопрос о вирусных частицах спорным и дискуссионным.

«Передача осуществляется от зараженного человека при тесном контакте, при нарушении дистанции и при контакте с зараженными выделениями человека, когда непосредственный контакт идет со слизистыми и попадание на конъюнктиву или через полость носа, то есть ингаляционно», — объяснил собеседник издания.

Он усомнился в передаче возбудителя COVID-19 через пыльцу растений и тополиный пух, но допустил разговоры о каких-то «дополнительных механизмах».