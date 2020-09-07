Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

Издание опубликовало список из 34 владельцев «золотых паспортов» Кипра. Документы предприниматели и их родные получили во время, когда президентом был экс-лидер Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Димитрис Христофиас.

Среди перечисленных предпринимателей — председатель Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов, заместитель начальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, муж певицы Алсу Ян Абрамов, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин и его жена, президент компании «Евраз» Александр Фролов, президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев и некоторые другие россияне.

Также в списке и известные украинские бизнесмены. Среди них — Игорь Коломойский, его жена и дочь, Михаил Киперман. Газета назвала и нескольких бизнесменов из Сирии: Разана Отмана и Рами Маклуфа.

Газета написала, что этот список президент республики Никос Анастасиадис направил лидерам политических партий страны под грифом «секретно». Позже он был снят.

Ранее появлялась информация о том, что власти Кипра хотят отобрать «золотые паспорта» у бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.