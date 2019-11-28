Киприот прострелил ногу туристу из Германии

На северо-западе Кипра 50-летний немецкий турист получил ранение в ногу. В него из автомобиля выстрелил местный житель. Пуля застряла, ее пришлось доставать хирургу.

Прибывший из Германии путешественник направлялся из кемпинга в больницу города Полис Хрисохус, сообщило издание Cyprus Mail. Он ехал на своем велосипеде, когда услышал резкий звук и почувствовал жжение в колене.

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Оказалось, в немца выстрелили из пикапа, который ехал в противоположном направлении. Нападавший использовал пневматический пистолет. Пулю из ноги удалили хирургическим путем. Пострадавший сообщил об инциденте в полицию.

Правоохранительным органам удалось обнаружить пикап. Выяснилось, что он принадлежит 18-летнему солдату, которого и заподозрили в преступлении. Молодого человека задержали на два дня. По его словам, выстрел произошел случайно — никого ранить юноша не хотел.

В доме у предполагаемого стрелка полицейские нашли дробовик, винтовку и пневматический пистолет.