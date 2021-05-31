Кипр закрыл небо для Белоруссии

Власти Кипра закрыли воздушное пространство страны для белорусских самолетов. Кипрским лайнерам также запретили пролетать через небо Белоруссии. Об этом со ссылкой на заявление авиавластей островного государства сообщило РИА «Новости».

Всем перевозчикам в Белоруссии запретили входить в воздушное пространство Кипра или выполнять рейсы в кипрских аэропортах в обоих направлениях. Аналогичное требование действует в отношении полетов в Белоруссию. Все рейсы между двумя странами приостановлены.

Исключение составляют гуманитарные самолеты и рейсы скорой помощи, а также воздушные суда, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации. Уведомление действует до 28 августа.

После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, который был посажен из-за сообщения о бомбе на борту, многие европейские страны решили запретить своим авиакомпаниям летать через Белоруссию. Некоторые страны также отказались принимать белорусские самолеты в своем воздушном пространстве. Так уже поступили Великобритания, Литва, Франция, Польша, Украина, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Германия и Финляндия.