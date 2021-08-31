Кипр заявил о возможном разливе нефти в Средиземном море

Разлив нефти мог произойти в Средиземном море недалеко от сирийского побережья. Пятно движется к северо-востоку Кипра, сообщило правительство республики.

«29 августа около 19:00 министерство судоходства получило спутниковый снимок из системы CleanSeaNet Европейского агентства морской безопасности, который показывает наличие возможного разлива нефти в морском районе между Кипром и Сирией», — заявили в кабинете министров Кипра. Сообщение распространило бюро печати и информации республики.

По словам кипрских властей, разлив нефти мог произойти из-за инцидента, произошедшего у сирийского города Банияс на прошлой неделе. Речь идет о загрязнении моря топливом от электростанции. В правительстве уточнили, что судя по полученным от судов данным, разлилась не сырая нефть. На поверхности воды появилась радужная нефтяная пленка.

Сейчас нефтяное пятно движется к северо-восточному побережью Кипра. Метеорологи рассчитали, что пятно достигнет мыса Апостола Андрея в течение ближайших суток. Никосия уже заявила о готовности оказать в случае необходимости помощь турко-кипрским властям.