Кипр задумал отобрать «золотые паспорта» у бывших владельцев Промсвязьбанка

Власти Кипра могут изменить свое решение о предоставлении гражданства бывшим российским банкирам Алексею и Дмитрию Ананьевым. Против них в России открыто уголовное дело о растрате и отмывании более 575 миллионов долларов.

Об этом РБК сообщил директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.

Он заявил, что кипрские власти знают о проблемах, связанных с Ананьевыми. Сейчас МВД Кипра проводит проверку по «всем успешным участникам программы инвестиций» (паспорт в обмен на инвестиции — прим. ред.).

«Следовательно, гражданство этих лиц находится под пересмотром, расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием», — уточнил Какурис.

Глава ведомства подчеркнул, что Кипр готов помогать странам, которые расследуют совершенные в этой стране преступления. Также государство будет содействовать и в случае, если подозреваемые находятся на территории Кипра.

О том, что эта страна может лишить «золотых паспортов»* 26 иностранцев, стало известно в ноябре 2019 года. Тогда местное издание Cyprus Times писало, что в списке есть девять россиян. Адвокат Дмитрия Ананьева опровергал, что это касается его клиента. Официальных данных по Алексею Ананьеву по этому вопросу тоже нет.

Дмитрий и Алексей Ананьевы до конца 2017 года являлись владельцами Промсвязьбанка. После этого Центральный банк забрал его на санацию. Братья покинули Россию, Центробанк подал к ним иск на 282 миллиарда рублей. Следственный комитет в 2019 году завел против них уголовное дело о растрате и отмывании 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов.

Сейчас братья арестованы заочно. Дмитрий Ананьев в начале 2020 года дал интервью The Guardian. В нем он заявил, что его «представили преступником». Главной целью ЦБ, по его словам, было желание сделать на базе Промсвязьбанка банк для поддержки военной промышленности.

*«Золотыми паспортами» называют паспорта, которые Кипр дает иностранным гражданам в обмен на инвестиции в экономику страны, местный бизнес или недвижимость. Их размер должен начинаться от двух миллионов евро.