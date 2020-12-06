Кипр выдал России бывшего советника главы Росрыболовства

Компетентные органы Кипра выдали Хохлова по требованию Генеральной прокуратуры России. Обвиняемого доставили в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.

Бывший советник главы Росрыболовства обвиняется по статье «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

По версии следствия, в апреле 2016 года Хохлов вместе с другими лицами пытался продать назначение на должность руководителя аукционного дома рыболовства. За свои услуги он хотел получить семь миллионов долларов. Обвиняемый убедил потерпевшего передать эти деньги ему и своим сообщникам.

«В действительности, взятые на себя обязательства он не намеревался исполнять», — рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленников, когда те получали 300 тысяч долларов. Хохлов скрылся от правоохранительных органов, его объявили в розыск. В октябре 2018 года мужчину задержали на территории Кипра. После этого Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого.