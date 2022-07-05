Кипр призвали вступить в НАТО

Кипрским властям стоит подать заявку на вступление в НАТО. С таким предложением выступил кандидат на пост президента страны Авероф Неофиту.

Председатель правящей партии «Демократический сбор» (ДИСИ) представил свою предвыборную программу. Одним из 100 пунктов документа стала заявка на членство Кипра в Североатлантическом альянсе.

«Мы снимаем табу и призываем к вовлечению европейских, евроатлантических институтов и НАТО. Пусть войдут в уравнение эффективной безопасности нашей страны таким образом, чтобы обеспечить выживание кипрского эллинизма», — процитировал политика портал Politis.

По словам Неофиту, заявка на вступление в альянс станет новаторским подходом по обеспечению безопасности острова. Он подчеркнул, что теперь стране необходимо сделать приоритетным вопрос о членстве в альянсе.

Также кандидат в президенты показал план о реорганизации Кипра. Он выступил за изменение Конституции, проведение цифровизации и предоставление равных прав всем местным жителям. Политик пояснил, что Кипр уже не может жить по структурам 1960 года.