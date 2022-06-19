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    19 июня 2022, 21:40

    Кипр признал незаконными методы борьбы Евросоюза с Россией

    Экс-министр Кипра Йолитис: ЕС нарушает свои же законы в экономической войне против РФ

    Полина Созыкина

    Запад подрывает принцип главенства закона в экономическом противостоянии с Россией, Евросоюз нарушает свои же правила, пытаясь «наказать» РФ. Об этом заявила бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис, ее процитировало издание CyprusMail.

    Кипр признал незаконными методы борьбы Евросоюза с Россией

    «Мы не можем подрывать верховенство закона, которым так дорожат демократические страны. <...> Мы не можем конфисковать активы, в том числе государственные, так как это создаст опасный прецедент для мирового порядка», — произнесла она на конференции Wealth and Succession Planning.

    По мнению экс-министра, приняв шестой пакет санкций, Евросоюз почти признал, что «слишком далеко зашел» в попытках экономического давления на Россию. Европейские политики практически призывают представителей бизнеса забыть о заключенных соглашениях с РФ и отказаться от выполнения контрактных обязательств.

    Йолитис заявила, что предложения передать Украине замороженные российские активы напрямую нарушают одну из статей устава ООН. Это может иметь далекоидущие последствия для международного порядка.