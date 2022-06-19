Кипр признал незаконными методы борьбы Евросоюза с Россией

Запад подрывает принцип главенства закона в экономическом противостоянии с Россией, Евросоюз нарушает свои же правила, пытаясь «наказать» РФ. Об этом заявила бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис, ее процитировало издание CyprusMail.

«Мы не можем подрывать верховенство закона, которым так дорожат демократические страны. <...> Мы не можем конфисковать активы, в том числе государственные, так как это создаст опасный прецедент для мирового порядка», — произнесла она на конференции Wealth and Succession Planning.

По мнению экс-министра, приняв шестой пакет санкций, Евросоюз почти признал, что «слишком далеко зашел» в попытках экономического давления на Россию. Европейские политики практически призывают представителей бизнеса забыть о заключенных соглашениях с РФ и отказаться от выполнения контрактных обязательств.

Йолитис заявила, что предложения передать Украине замороженные российские активы напрямую нарушают одну из статей устава ООН. Это может иметь далекоидущие последствия для международного порядка.