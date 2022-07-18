Кипр предложили сделать энергетическим хабом Юго-Восточной Европы

Депутат Европейского парламента Лефтерис Христофору предложил Евросоюзу инвестировать в энергетику Кипра, чтобы страна впоследствии стала энергетическим хабом Юго-Восточной Европы. Об этом написал RT.

По словам Христофору, Кипр обладает «значительными месторождениями газа». Политик считает, что Кипр мог бы помочь Европе в сложившейся ситуации с дефицитом энергетических ресурсов.

Однако, как отмечает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, на самом деле газа Кипра будет недостаточно для снабжения Европы, хотя ЕС и готов рассматривать любую альтернативу российским ресурсам.

«Мощность газопровода с учетом и израильского, и кипрского месторождений — 10 миллиардов кубометров в год. Для Кипра, конечно, это чудовищно много, но для ЕС — крайне мало», — пояснил эксперт.