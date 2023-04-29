Мир 29 апреля 2023, 11:03 Кипр предложил заменить российский газ энергоресурсами Средиземноморья Президент Кипра Христодулидис предложил ЕС заменить газ из РФ ресурсами Средиземноморья РИА «Новости»

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Восточное Средиземноморье возьмется покрыть примерно 15% потребностей жителей стран Евросоюза в энергоресурсах. С таким заявлением выступил президент Кипра Никос Христодулидис на Дельфийском экономическом форуме, сообщило РИА «Новости».

«Мы ожидаем от Европейского союза большей технической и финансовой поддержки, чтобы мы могли использовать потенциал региона, который <…> может покрыть 15-16% потребностей Евросоюза в ближайшие 25 лет», — сказал Христодулидис.

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По его мнению, самая большая слабость Запада в условиях антироссийских санкций из-за Украины кроется в энергетической зависимости от российского природного газа.

По словам главы Кипра, Средиземноморье не в силах полностью заменить российское топливо, но смягчить зависимость ЕС в состоянии.

Ранее аналитики агентства Bloomberg пришли к выводу, что план Европы стать независимой от российского газа провалился.