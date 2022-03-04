Кипр пообещал решить все вопросы российских туристов

Кипр тепло относится к туристам из России и постарается в полной мере решить все возникшие у них вопросы, в том числе о возвращении на родину. Об этом главному туристическому ведомству страны заявил Министр туризма Кипра Пердиос, написал ТАСС.

«Пердиос в свою очередь отметил, что Кипр с теплом относится к российским туристам, и пообещал оказать полное содействие в решении вопросов наших туристов в стране», — сообщил Ростуризм.

Стороны также обсудили возвращение россиян в условиях закрытого воздушного пространства для отечественных самолетов.

Глава кипрского ведомства заверил российских коллег, что обеспечит комфортное времяпровождение туристов вплоть до вылета на родину.

Первый Специальный рейс «Аэрофлота» из Ларнаки в Москву запланирован на 4 марта. Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны, которые ввели санкции в отношении РФ.