Кипр перепроверит получивших гражданство благодаря инвестициям

Глава МВД Кипра Константинос Петридис объявил, что международные компании Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk Consulting проведут аудиторские проверки расширенного формата. Они изучат процесс натурализации до 2018 года.

Им предстоит выявить, не разыскиваются ли получившие гражданство лица за преступления в других странах.