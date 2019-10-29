Кипр перепроверит получивших гражданство благодаря инвестициям
Власти Кипра распорядились вновь проверить иностранцев, которые получили гражданство за инвестиции, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на To Thema Online.
Глава МВД Кипра Константинос Петридис объявил, что международные компании Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk Consulting проведут аудиторские проверки расширенного формата. Они изучат процесс натурализации до 2018 года.
Им предстоит выявить, не разыскиваются ли получившие гражданство лица за преступления в других странах.