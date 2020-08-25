Кипр объявил об открытии границ для россиян. Без «но» не обошлось

С 28 августа некоторые россияне смогут попасть на Кипр. В республику им разрешат въехать при условии соблюдения 14-дневной самоизоляции.

Новый список стран, разбитых на категории в соответствии с эпидемической ситуацией, опубликовал кипрский Минздрав. Россия упомянута в нем в разделе С впервые с начала пандемии коронавируса, сообщил ТАСС.

Из стран группы С на Кипр разрешат въехать только тем гражданам, которые могут пройти тест на коронавирус по прибытии в республику или предъявить сертификат о прохождении ПЦР-анализа на COVID-19 с отрицательным результатом. Причем сделан он должен быть максимум за 72 часа до вылета. Потом придется побыть 14 дней в режиме самоизоляции.

Исследование на коронавирус приезжим из категории С нужно пройти еще раз — за 48 часов до окончания двухнедельной самоизоляции. Платить за тест приезжие будут самостоятельно.

В министерстве здравоохранения Кипра страны разделили на три категории — А, В и С. Первая не предусматривает наличия у иностранцев каких-либо спецдокументов: нужен только паспорт и обязательная иммиграционная карта. Относящимся ко второй группе нужно показать справку об отсутствии COVID-19, на самоизоляцию их не отправляют.