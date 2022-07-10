Кипр присоединился к санкциям против РФ и теперь теряет российских туристов и прибыль. Раньше ситуация была иная — на протяжении многих десятков лет кипрские власти развивали особые отношения с инвесторами и туротраслью России, написал журнал L’Espresso.

Автор материала обратил внимание на город Лимассол, где проживает русскоязычная община численностью 50 тысяч человек. Он был памятником дружбы между маленьким островом и Россией, а сейчас судьба общины, по мнению журналиста, висит на волоске, написало РИА «Новости».

«Страна-член ЕС присоединилась к политике санкций против Москвы, и судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на нее, теперь висит на волоске. „Как же мы будем без русских?“, — вопрос, который гуляет по базарам», — отметило издание

Пока между странами не было прекращено авиасообщение, туристы из России были вторыми по численности после путешественников из Великобритании, но россияне были готовы тратить больше всех. По оценкам местного правительства, из-за сокращения присутствия отдыхающих из РФ остров может потерять свыше 600 миллионов евро.

Председатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус с возмущением отметил, что туристы в итоге едут отдыхать в Турцию. Так, по его мнению, маленький остров платит несоразмерную цену по сравнению с другими странами ЕС.