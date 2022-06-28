Кипр не поддержал требование США запретить перевозку нефти РФ

Министр финансов Кипра Константинос Петридес не поддержал требование Вашингтона запретить судам под кипрским флагом перевозку российской нефти в третьи страны. Свою позицию он озвучил в беседе с американской коллегой Джанет Йеллен, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источника агентства, Штаты настаивают на запрете судам под флагом Кипра перевозить нефть из России в третьи страны.

«Однако Петридес выразил обеспокоенность по поводу такого шага, учитывая, что многие другие страны не вводят санкции против России, сказал источник», — говорится в сообщении.

В свою очередь Йеллен сообщила кипрскому коллеге, что США собираются ввести предельную цену на нефть из России

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны «Большой семерки» поняли необходимость освобождения от оков использования российских углеводородов и уже ищут способы их заместить. По его словам, страны G7 в краткосрочной перспективе сумеют заменить российские нефть и газ поставками от стран ОПЕК, в более длительном планировании — пользоваться исключительно зеленой энергетикой.