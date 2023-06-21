Мир 21 июня 2023, 11:14 Кипр исключил поставки оружия Украине Президент Христодулидис заявил, что Кипр не планирует передавать Украине свое оружие Unsplash

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Власти Кипра не собираются отправлять Украине свое оружие. С таким заявлением выступил президент республики Никос Христодулидис, передал ТАСС.

«Республика Кипр находится под оккупацией. <…> Мы не можем предпринимать никаких действий, которые оставят Республику Кипр незащищенной», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности закупки арсенала с перспективой передачи ВСУ.

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По его словам, пятилетняя цель руководства страны состоит в том, чтобы увеличить расходы на оборону и максимально укрепить сдерживающую силу Республики Кипр, а также выйти на уровень 2% ВВП.

Прежний кабинет Никоса Анастасиадиса ранее признал, что власти Кипра обсуждали с западными партнерами возможности передачи оружия Украине. Но предметно эту тему не рассматривали, учитывая положение Кипра как оккупированной страны.

В начале мая экс-аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн предсказал побег президента Украины Владимира Зеленского на Кипр.