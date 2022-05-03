Кипр будет просить у Евросоюза разрешение на аренду российских пожарных вертолетов

Правительство Кипра будет просить у Евросоюза послабление антироссийских санкций, чтобы можно было арендовать пожарные вертолеты РФ. Об этом сообщил министр сельского хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Кипр Костас Кадис, его слова привели «Известия».

Санкции против российских организаций затрудняют работу кипрской пожарной службы, заявил министр. Рестрикции привели к задержкам в получении авиатехники, сорвано уже два тендера. Кадис сообщил, что ведутся переговоры через министерство иностранных дел, чтобы получить разрешение на сотрудничество с компанией, которая предоставляет в лизинг вертолеты «Камов».

«Министр иностранных дел уже проинформирован об этом, и в Брюсселе предпринимаются шаги, чтобы позволить Республике Кипр арендовать российские вертолеты для нужд пожаротушения в этом году», — приводят слова Кадиса местные СМИ.

Кадис также отметил, что санкции затруднили предоставление противопожарных услуг — имеющейся техники не хватит для тушения пожаров в летний сезон.