Кинжал из Римской империи обнаружили при раскопках в Германии
Ученые проводили раскопки на Северо-Западе Германии в городе Хальтер-ам-Зее, который до 14 года н. э. был военной базой римлян.
«Сначала мы даже не думали, что перед нами оружие. Кинжал был настолько изъеден коррозией, что потребовалось девять месяцев пескоструйной обработки и шлифовки, чтобы понять, что это кинжал», — пояснили специалисты.
Как правило, римских солдат не хоронили вместе с оружием, поэтому находка показалась археологам необычной. Рядом с кинжалом заметили ножны и остатки украшенного кожаного пояса.
Эксперты провели рентгеновское исследование и компьютерную томографию. По их результатам выяснилось, что оружие — уникальный древний образец.
Ручка кинжала инкрустирована серебром и украшена заклепками. В железном лезвии по обеим сторонам есть углубления. Археологи посчитали, что кинжал был основным оружием легионера-пехотинца.