Кинжал из Римской империи обнаружили при раскопках в Германии

Ученые проводили раскопки на Северо-Западе Германии в городе Хальтер-ам-Зее, который до 14 года н. э. был военной базой римлян.

«Сначала мы даже не думали, что перед нами оружие. Кинжал был настолько изъеден коррозией, что потребовалось девять месяцев пескоструйной обработки и шлифовки, чтобы понять, что это кинжал», — пояснили специалисты.

Как правило, римских солдат не хоронили вместе с оружием, поэтому находка показалась археологам необычной. Рядом с кинжалом заметили ножны и остатки украшенного кожаного пояса.

Эксперты провели рентгеновское исследование и компьютерную томографию. По их результатам выяснилось, что оружие — уникальный древний образец.

Ручка кинжала инкрустирована серебром и украшена заклепками. В железном лезвии по обеим сторонам есть углубления. Археологи посчитали, что кинжал был основным оружием легионера-пехотинца.