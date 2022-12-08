Мир 08 декабря 2022, 23:03 «Кинул нас». Украинский дезертир заявил, что Зеленский оставил бойцов своей страны Украинский дезертир заявил, что Зеленский «кинул» бойцов страны на Запорожском направлении Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский «кинул» военнослужащих своей страны на Запорожском направлении. Об этом заявил попавший в российский плен дезертир. Видео с ним опубликовали РИА «Новости».

«Кинул нас», — сказал украинский боец, комментируя действия президента страны.

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Также дезертир призвал своих сослуживцев сложить оружие, так как продолжающийся конфликт никому не нужен.

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«Я хочу сказать, чтоб мои бросали оружие и шли домой к детям, все это не нужно никому», — обратился он к солдатам ВСУ.

Ранее журналисты сообщили, что российские военнослужащие взяли в плен украинских бойцов. Это произошло в районе Марьинки в ДНР. Всего в операции участвовали 15 человек. По словам военного с позывным «Сосед», бой был тяжелым, так как украинцы не хотели сдаваться. В какой-то момент российские солдаты решили прибегнуть к переговорам, чтобы надавить на националистов психологически.

О халатном отношении командиров украинской армии к рядовым говорил сдавшийся в плен гранатометчик Артем Коваленко. Он подчеркивал, что командованию на солдат все равно.