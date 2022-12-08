08 декабря 2022, 23:03
«Кинул нас». Украинский дезертир заявил, что Зеленский оставил бойцов своей страны
Украинский дезертир заявил, что Зеленский «кинул» бойцов страны на Запорожском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский «кинул» военнослужащих своей страны на Запорожском направлении. Об этом заявил попавший в российский плен дезертир. Видео с ним опубликовали РИА «Новости».
«Кинул нас», — сказал украинский боец, комментируя действия президента страны.
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Также дезертир призвал своих сослуживцев сложить оружие, так как продолжающийся конфликт никому не нужен.
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«Я хочу сказать, чтоб мои бросали оружие и шли домой к детям, все это не нужно никому», — обратился он к солдатам ВСУ.
Ранее журналисты сообщили, что российские военнослужащие взяли в плен украинских бойцов. Это произошло в районе Марьинки в ДНР. Всего в операции участвовали 15 человек. По словам военного с позывным «Сосед», бой был тяжелым, так как украинцы не хотели сдаваться. В какой-то момент российские солдаты решили прибегнуть к переговорам, чтобы надавить на националистов психологически.
О халатном отношении командиров украинской армии к рядовым говорил сдавшийся в плен гранатометчик Артем Коваленко. Он подчеркивал, что командованию на солдат все равно.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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