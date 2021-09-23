Кинотеатр Сомали показал первый фильм за 30 лет

В Сомали впервые за 30 лет провели кинопоказ в театре, который долго использовался в качестве военной базы, а потом был взорван террористами. Об этом сообщило издание The Guardian.

Показ прошел в Национальном театре Сомали, который был построен в 1967 году на деньги китайского лидера Мао Цзэдуна. И прежде в нем ни разу не показывали сомалийских фильмов.

Знаковый момент в истории случился в среду, когда на широком экране прошел показ двух короткометражек «Ритуал» и «Свидание из ада», снятых местным режиссером Ибрахимом Си Эм.

Билет стоил 10 долларов (около 725 рублей), что для многих было дороговато.

«Это будет историческая ночь для сомалийского народа: она показывает, как возродились надежды», — заявил театральный режиссер Абдикадыр Абди Юсуф перед началом показа.

В первые годы после открытия в театре проходили концерты и спектакли, но с началом гражданской войны в 1991-м культурная жизнь затихла. Театр начали использовать как военную базу. В 2012 году он вновь открылся, но через две недели его взорвали джихадисты.

Нацразведка США ранее включила Сомали в список стран с наибольшей угрозой терроризма, писала газета «Известия».