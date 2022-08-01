Киностудия «Чинечитта» загорелась в Риме

Крупный пожар вспыхнул на киностудии «Чинечитта» в Риме. Пламя успело распространиться на павильон, где декораторы воссоздали Флоренцию XV века, а также помещения, где проходили съемки реалити-шоу «Большой брат» и сериала «Молодой папа».

По данным «Известий», информация о возгорании в киностудии появилась в 15:30 по местному времени. На месте работают три бригады спасателей.

Данные о пострадавших не поступали в экстренные службы города. Причина пожара пока не известна.

На студии «Чинечитта» снимали такие шедевры кинематографа, как «Римские каникулы», «Страсти Христовы», «Сладкая жизнь» и «Бен Гур».

Всемирно известная киностудия была построена в 1936 году. Один из крупных пожаров за ее историю произошел в 2007 году. Тогда огонь вспыхнул в ангаре, где хранился реквизит киностудии. Пламя охватило четыре тысячи квадратных метров.