Кинопродюсер Роберт Эванс умер в возрасте 89 лет

Уточняется, что карьера Эванса в кино началась с картины 1957 года «Человек с тысячью лиц», где он исполнил одну из ролей. В дальнейшем Эванс получил известность, как успешный продюсер, возглавив студию Paramount Pictures, которая под его руководством стала одной из самых успешных компаний в Голливуде. Именно он работал вместе Фрэнсисом Фордом Копполой над созданием «Крестного отца» и Романом Полански, когда тот снимал «Китайский квартал» и «Ребенка Розмари».

Причины смерти Эванса неизвестны.