Кинокритик: Вальц и Дуглас отлично сыграют Горбачева и Рейгана
Кинокритик Сергей Сычев уверен, что актеры Кристофер Вальц и Майкл Дуглас смогут хорошо сыграть Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в новом сериале, даже несмотря на внешние различия. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он назвал их прекрасными актерами, «могут сыграть все, что угодно». Сычев напомнил, что многое зависит от других составляющих во время съемки.
«Даже блестящие артисты могут оказаться бессильны что-либо сделать в определенных обстоятельствах, если им вставляют палки в колеса», — заявил эксперт.