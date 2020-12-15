Кинокритик: Вальц и Дуглас отлично сыграют Горбачева и Рейгана

Он назвал их прекрасными актерами, «могут сыграть все, что угодно». Сычев напомнил, что многое зависит от других составляющих во время съемки.

«Даже блестящие артисты могут оказаться бессильны что-либо сделать в определенных обстоятельствах, если им вставляют палки в колеса», — заявил эксперт.