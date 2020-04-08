Кинокритик рассказал, почему сериал «Твин Пикс» был так популярен

По словам эксперта, сериал Дэвида Линча стал революционным прорывом. Он отличается от классических детективных фильмов. В каждом эпизоде можно заметить скрытые метафоры, иносказания, подтексты. Они заставляют зрителей додумывать сюжет.

«Сериалы, которые существовали тогда, были слишком правильны и доступны, превалировали ситкомы, полицейские и судебные процедуралы. Такого сериала, который бы заставил зрителя задуматься, просто не было», — заявил Смирнов.