Кинокритик Матизен: индийские и китайские фильмы не заменят американские

Кинокритик Виктор Матизен оценил предложение замглавы комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко заменить западные фильмы китайскими и индийскими. По его словам, это бесперспективно. Об этом сообщила НСН.

Он назвал создавшееся положение в киноиндустрии безвыходным. По его словам, именно США умеют делать фильмы, интересные для всех стран мира.

«Китайцы в принципе умеют делать кино, но в основном только для своей аудитории. То же самое касается и Болливуда. Поэтому я думаю, что сборы будут гораздо меньше, чем у голливудских фильмов», — заключил Матизен.