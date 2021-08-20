Кинокритик дал оценку основным претендентам на роль Джеймса Бонда
По версии букмекерской конторы Ladbrokes, есть два главных претендента на роль Джеймса Бонда. Ее могут сыграть любимчик публики Том Харди, либо канадский актер китайского происхождения Симу Лю. О том, может ли кто-то из этих актеров вписаться в образ, рассказал российский кинокритик Роман Григорьев, написал сайт NEWS.ru.
«Том Харди не подойдет. Это разбитной хулиган, который скорее может дать кому-то в морду в баре, но играть человека, состоящего на службе у ее величества он не может: в нем нет благородства и тонкой кости, — заявил кинокритик.
По его словам, образ Джеймса Бонда может сыграть воплотитель мужественности, благородства, риска, смелости и готовности пойти на подвиг. Кроме того, этот персонаж должен быть секс-символом для женщин, а в новых реалиях и для мужчин.
Относительно главного претендента 2021 года Сима Лю Григорьев также не очень уверен. В нем, по мнению кинокритика, трудно угадать какие-либо характерные черты Бонда. У азиатского актера «нет напрочь крепкого мужского плеча».