СМИ: Трамп решил сам уйти из Гильдии киноактеров США

Экс-президент США Дональд Трамп решил не дожидаться слушаний по поводу исключения его из Гильдии киноактеров (SAG-AFTRA). Политик заявил, что сам «немедленно» покинет союз.

Свою позицию Трамп обозначил в письме на имя президенту гильдии актрисе Габриель Картерис, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на документ.

«Я пишу вам по поводу слушаний так называемого дисциплинарного комитета, направленных на лишение меня членства в союзе. Какая разница!» — написал бывший глава Белого дома.

Он подчеркнул, что «не знаком с работами» Картерис, но гордится своим участием в фильмах «Один дома 2», «Образцовый самец» «Уолл-стрит: Деньги не спят» и различных телешоу.

«Ваша организация мало что сделала для своих членов и ничего — для меня, занимаясь только сборами взносов и продвижением опасной антиамериканской политики и идей», — заявил Трамп. Свидетельством этому он назвал «огромные показатели безработицы и судебные иски со стороны известных актеров».

Трамп подчеркнул, что больше не хочет иметь ничего общего с Гильдией. Своим письмом он проинформировал организацию о своем «немедленном уходе из SAG-AFTRA».

Дисциплинарное слушание в Гильдии киноактеров США назначили из-за возможного нарушения Конституции ассоциации Трампом. Организация действовала на основании обвинений, в том числе и имеющих отношение к роли Трампа в штурме Капитолия.

В Гильдии киноактеров Дональд Трамп состоял с 1989 года.