Ким Кардашьян развеяла слухи о новых отношениях

Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян прокомментировала слухи о том, что после развода с Канье Уэстом у нее завязались романтические отношения с рэпером Maluma и ведущим телеканала CNN Ваном Джонсом. Об этом сообщила «Газета.ru».

Кардашьян заверила, что ни с одним из них она не встречается. По ее словам, она виделась с Maluma в Майами несколько раз и это было мило. Модель назвала рэпера хорошим парнем.

«А Ван даже написал мне: „Этот слух спровоцировал столько новых свиданий в моей жизни, и я так благодарен! Я тебе должен теперь!“» — поделилась Кардашьян.

Она добавила, что пока ее сердце свободно.