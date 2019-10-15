Ким Кардашьян поделилась самым страшным событием в жизни
Кардашьян поделилась со зрителями историей, когда в ее гостиничный номер в Париже три года назад нагрянули грабители. Преступники увидели в Сети фотографию Кардашьян с бриллиантом в 20 карат и решили похитить у звезды эту драгоценность.
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«Они заклеили мне рот и глаза скотчем, это был самый страшный момент в моей жизни, я думала, что сейчас они меня убьют. Я даже не могу описать, как сильно я испугалась», — заявила Кардашьян.
Она добавила, что никого из ее телохранителей на тот момент рядом не было, поэтому она была абсолютно беззащитна перед преступниками.
Сопротивляться она не стала и отдала грабителям все драгоценности, которые у нее были с собой. Этот эпизод жизни Кардашьян длился всего 10 минут, однако он изменил многое.
Добычей похитителей стали украшения звезды общей стоимостью около 10 миллионов долларов.