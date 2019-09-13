Ким Кардашьян надела топ из 2000-х. Он снова в тренде?

Блестящий топ с завязками на шее может снова войти в моду. На популярную в 2000-х вещь обратила внимание Ким Кардашьян, которая прошлась в одном из трендов прошлого десятилетия по улицам Нью-Йорка.

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» попала в объектив камер Папарацци во время Недели моды, сообщил журнал Vogue.

Свой образ Кардашьян дополнила узкими кожаными брюками и сандалиями-сланцами на каблуке, стилизованными под обувь 1990-х.

Выбранный телеведущий стиль, отмечено в материале, перекликается с тем, которому в 2000-х следовали многие известные личности. В подобном ходила как сама Ким, так и другие звезды — например, Пэрис Хилтон и Линдси Лохан.

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Сейчас трендом заинтересовались современные модели. Таким же образом нередко одевается Белла Хадид.

Издание отмечает, что пора доставать из шкафов вещи, которые были актуальны почти 20 лет назад.