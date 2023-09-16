Мир 16 сентября 2023, 08:28 Ким Чен Ыну показали, как вооружен фрегат «Маршал Шапошников» Лидеру КНДР Ким Чен Ыну показали вооружение фрегата «Маршал Шапошников» Пресс-служба Минобороны

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Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну во время посещения фрегата «Маршал Шапошников» вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу продемонстрировали вооружение военного корабля. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Главе КНДР показали современные системы управления ракетным оружием, размещенные в центральном командном пункте фрегата.

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Как рассказал главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов, такая система позволяет еще эффективнее использовать крылатые ракеты морского базирования «Калибр» по целям как на воде, так и на суше, даже если они удалены на более чем полторы тысячи километров от корабля.

«В ходе модернизации фрегат „Маршал Шапошников“ получил новое навигационное оснащение, в том числе аппаратуру системы „ГЛОНАСС“, позволяющие успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана», — заявили в пресс-службе ведомства.

Также северокорейскому лидеру рассказали о маневренных характеристиках и особенностях управления «Маршалом Шапошниковым».

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября, на следующий день на космодроме Восточный с ним провел переговоры президент России Владимир Путин. Также глава КНДР посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре.