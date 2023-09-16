16 сентября 2023, 08:28
Ким Чен Ыну показали, как вооружен фрегат «Маршал Шапошников»
Лидеру КНДР Ким Чен Ыну показали вооружение фрегата «Маршал Шапошников»
Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну во время посещения фрегата «Маршал Шапошников» вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу продемонстрировали вооружение военного корабля. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Главе КНДР показали современные системы управления ракетным оружием, размещенные в центральном командном пункте фрегата.
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Как рассказал главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов, такая система позволяет еще эффективнее использовать крылатые ракеты морского базирования «Калибр» по целям как на воде, так и на суше, даже если они удалены на более чем полторы тысячи километров от корабля.
«В ходе модернизации фрегат „Маршал Шапошников“ получил новое навигационное оснащение, в том числе аппаратуру системы „ГЛОНАСС“, позволяющие успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана», — заявили в пресс-службе ведомства.
Также северокорейскому лидеру рассказали о маневренных характеристиках и особенностях управления «Маршалом Шапошниковым».
Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября, на следующий день на космодроме Восточный с ним провел переговоры президент России Владимир Путин. Также глава КНДР посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре.
Ким Чен Ын
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