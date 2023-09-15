15 сентября 2023, 10:13
Ким Чен Ына внесли в базу «Миротворца» за «пособничество России»
Лидера КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского «Миротворца»
Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец», сообщил ТАСС. В качестве причины для этого указали, в частности, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и пособничество России.
«Миротворец» публикует данные людей, которых создатели портала расценивают как врагов Украины.
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Теперь на сайте есть и личные данные Ким Чен Ына, и уточнение, что политик находится под санкциями ряда стран. Внесение лидера КНДР в базу датировано 6 сентября.
Ким Чен Ын 13 сентября провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла на космодроме Восточный. В настоящее время его рабочий визит продолжается.
В пятницу, 15 сентября, лидер Северной Кореи посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре и оценил демонстрационный полет истребителя Су-35. Ким Чен Ына сопровождал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Ким Чен Ын
КНДР
Украина
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