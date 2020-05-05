Ким Чен Ына наградили российской юбилейной медалью Победы

Лидера КНДР наградили медалью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Церемония передачи награды прошла в посольстве России в Пхеньяне. Об этом сообщило ведомство на своей странице в Facebook.

«Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью „75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.“ за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике», — говорится в сообщении.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора передал награду главе МИД КНДР Ли Сон Гвону.

Президент КНДР Ким Чен Ын появился на публике 2 мая после долгого перерыва. Центральное телевидение страны показало репортаж о его участии в церемонии открытия завода удобрений.