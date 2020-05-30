Ким Чен Ын запретил школьникам заниматься сексом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начал борьбу с подростковым сексом. Причиной стала проверка учащихся старших классов, которая показала, что школьники общаются с гангстерами и занимаются проституцией.

«В последнее время все больше и больше старшеклассников участвуют в безнравственных сексуальных отклонениях, и Центральный комитет Корейской рабочей партии издал директиву, призывающую к решительным мерам против них», — приводит Express слова источника Radio Free Asia.

Учеников старших классов проверил Кимирсенско-кимченирский союз молодежи. Члены союза выяснили, что некоторые ученики живут вместе и занимаются непристойными действиями. Кроме того, школьники занимаются проституцией и общаются с гангстерами.

«Безнравственное сексуальное поведение студентов, на которых пагубно влияет капиталистический образ жизни, стало проблемой. Комитет определил сексуальную распущенность среди подростков как измену, которая помогает врагу уничтожить общество», — отметил собеседник издания.

Комитет пришел к выводу, что в распущенности подростков виновато влияние Запада. В итоге Ким Чен Ын заявил, что родителей школьников и педагогов ждет наказание, если они не смогут справиться с поведением старшеклассников.