Ким Чен Ын заявил о «крупнейшем потрясении» в истории КНДР

В связи с распространением в КНДР инфекционного заболевания страна столкнулась с крупнейшим потрясением с момента основания республики. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, передало ЦТАК.

Для проверки работы запущенной в стране «чрезвычайной противоэпидемической системы высшего разряда», 14 мая созвали заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи под председательством Ким Чен Ына.

«Генеральный секретарь (Ким Чен Ын — прим. ред.) заявил, что, в то время как по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьезная, можно называть распространение и в нашей стране этого зловредного инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента ее основания», — цитирует РИА «Новости» сообщение ЦТАК

В сообщении также указано, что КНДР сможет преодолеть кризис, если не потеряет «сосредоточенность на реализации антивирусных мер», а также будет поддерживать организованность и контроль и усилит борьбу с инфекцией.

В КНДР бушует неизвестная лихорадка. При этом, в стране уже зафиксировали немало жертв штамма коронавируса «омикрон». По мнению политологов, долгое время от заболевания Северную Корею выручала политика полной изоляции. Однако теперь ей может пригодиться помощь соседей.